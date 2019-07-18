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Isparta - Konya karayolunda feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

18.07.2019 00:38

Isparta - Konya karayolunda otomobil ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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