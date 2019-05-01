İspanyol kaleci Iker Casillas kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Porto FC kalecisi Iker Casillas antrenmanda kalp krizi geçirdi. Son dakika bilgisine göre; Tecrübeli kaleci hemen hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli file bekçisinin bir süre daha hastanede kalmaya devam edeceği öğrenilirken sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.
İspanyol kaleci Iker Casillas kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı01.05.2019 18:14
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