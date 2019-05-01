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İspanyol kaleci Iker Casillas kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

01.05.2019 18:14

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Porto FC kalecisi Iker Casillas antrenmanda kalp krizi geçirdi. Son dakika bilgisine göre; Tecrübeli kaleci hemen hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli file bekçisinin bir süre daha hastanede kalmaya devam edeceği öğrenilirken sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.


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