İspanya'da tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı! O anlar kamerada 02.09.2019 13:16

Katalonya'da yapılan halk festivalinde bir boğanın arenada tribüne atlaması sonrasında 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Correbou'nun yasaklanması için faaliyetler yürüten bazı sivil toplum kuruluşları yaşanan son olayın ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Vidreres Belediye Başkanı da gelecek yıl Correbou'yu yasaklayacaklarını duyurdu.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde pazar günü yapılan boğa koşusu etkinliğinde arenaya girdikten sonra tribüne atlayan boğa, 2'si ağır 17 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Katalonya özerk yönetim bölgesindeki Girona kentinin Vidreres ilçesinde yapılan ve "Correbou" olarak adlandırılan boğa koşusunun olduğu halk festivalinde tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı.

Sokakta insanlarla birlikte koşturulduktan sonra arenaya giren boğalardan birinin tribüne atlaması sonrası yaşanan panikle ve boğanın boynuz darbeleriyle yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, tribüne atladıktan sonra sakinleştirilemeyen boğanın, bir polis memuru tarafından ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi.

Katalonya özerk yönetimi parlamentosu 2010'da aldığı kararla boğa güreşlerini yasaklarken, bu bölgede yaygın olan correbou etkinliğini serbest bırakmıştı.

Correbou'nun yasaklanması için faaliyetler yürüten bazı sivil toplum kuruluşları yaşanan son olayın ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Vidreres Belediye Başkanı da gelecek yıl Correbou'yu yasaklayacaklarını duyurdu.