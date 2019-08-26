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İspanya'da savaş uçağı denize düştü! O anlar kamerada

26.08.2019 15:28

İspanya Hava Kuvvetleri gösteri timi Patrulla Águila’ya ait CASA C101 tipi savaş uçağı Murcia şehrinde bulunan San Javier hava üssü yakınlarında denize düştü. Uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı.


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