İspanya Hava Kuvvetleri gösteri timi Patrulla Águila’ya ait CASA C101 tipi savaş uçağı Murcia şehrinde bulunan San Javier hava üssü yakınlarında denize düştü. Uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı.
İspanya'da savaş uçağı denize düştü! O anlar kamerada26.08.2019 15:28
- İspanya'da savaş uçağı denize düştü! O anlar kamerada
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