İsmail YK 'Yala Dur' şarkısıyla tepki çekti: Memleket zangır zangır sallanıyor... 27.09.2019 17:41

Şarkıcı İsmail YK yeni şarkısı 'Yala Dur' ile tepki çekti. Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail YK, dün yayınladığı yeni şarkısının yarısından fazlasında 'yala dur' deyince, sosyal medyada kullanıcıları tepki gösterdi. İstanbul depreminin ardından gelen bu şarkıya sosyal medya kullanıcıları, "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde" gibi yorumlarda bulundu.

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen İsmail YK, dün yayınlanan şarkısıyla gündemin merkezine oturdu. Dün yayınlanan şarkı 315.575 izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şarkı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Yaptığı şarkılar ile sık sık gündeme gelen İsmail YK'nın "Yala Dur" şarkısı da ilk günden gündem oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Yayınlanan şarkının neredeyse yarısından fazlasında 'yala dur' diyen İsmail YK. eleştirilerin hedefi oldu.

İsmail Yk için sosyal medya kullanıcıları "Memleket zangır zangır sallanıyor bunlar neyin peşinde?" yorumlarıyla tepki gösterdi.