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İslamofobi'yi ABD'nin yüzüne vuran şiir! İslam düşmanlığına böyle tepki gösterdiler

29.03.2019 14:48

Dünyanın pek çok yerinde İslamofobik saldırılar artıyor. Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı eylemlerini batılı ülkeler İslam dünyasına ve müslümanlara mal ediyor. Buna tepki olarak ABD'de düzenlenen Ulusal Şiir Müsabakası'nda Rudy Francisco, Natasha Hooper ve Amen Ra'nın okuduğu şiir salondakiler tarafından coşkuyla karşılandı. İşte o görüntüler...


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