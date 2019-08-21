Falcao konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlamayan Monaco aradığı ismi sonunda buldu. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.
Islam Slimani resmen Monaco'da!21.08.2019 00:46
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