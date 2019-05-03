İslam karşıtı siyasetçi Tommy Robinson kendisini protesto eden genci darp etti

İngiltere’de büyük tepki çeken bir olay yaşandı. Avrupa Parlamentosu seçimlerine bağımsız aday olan Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir genci darp etti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
İngiltere’de büyük tepki çeken bir olay yaşandı. Avrupa Parlamentosu seçimlerine bağımsız aday olan Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir genci darp etti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
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