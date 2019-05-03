İslam karşıtı siyasetçi Tommy Robinson kendisini protesto eden genci darp etti 03.05.2019 19:14

İngiltere’de büyük tepki çeken bir olay yaşandı. Avrupa Parlamentosu seçimlerine bağımsız aday olan Tommy Robinson, kendisini protesto eden bir genci darp etti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...



