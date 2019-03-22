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İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda aile fotoğrafı

22.03.2019 15:46

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantıda aile fotoğrafı çekildi.


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