İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Amsterdam’da hoparlörden okunması beklenen ilk ezan sabote edildi 09.11.2019 19:28

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, hoparlöre giden kablonun kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından kesilmesi sonucu engellendi.