İslam düşmanı senatöre 'yumurtalı' protesto gerçekleştiren genç darbedildi

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, yumurtalı protestoya uğradı. Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti. Yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Avusturalyalı senatörün ırkçı sözlerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tepki gösterdi.
İslam düşmanı senatöre 'yumurtalı' protesto gerçekleştiren genç darbedildi16.03.2019 18:57
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