İslam dini ile böyle alay ettiler! Cadılar Bayramı kutlamalarında skandal görüntüler 19.11.2019 17:21

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personeller, Cadılar Bayramı kutlamalarında skandal bir şekilde İslam dini ile dalga geçti. Skandal ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında islam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında islam dini ile alay etti.

SKANDAL İFADELERE SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok" gibi çirkin ifadeler kullandı.