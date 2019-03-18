İŞKUR'un uygulayacağı program ile üniversiteliye 2 bin 425 TL! 18.03.2019 11:54

Gençler, bu yazdan itibaren toplum yararına çalışıp, cep harçlığını kazanacak. 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışacak üniversiteliler, 2 bin 425 lira harçlık alabilecek.