Haberler Web TV İŞKUR'un uygulayacağı program ile üniversiteliye 2 bin 425 TL!

İŞKUR'un uygulayacağı program ile üniversiteliye 2 bin 425 TL!

18.03.2019 11:54

Gençler, bu yazdan itibaren toplum yararına çalışıp, cep harçlığını kazanacak. 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışacak üniversiteliler, 2 bin 425 lira harçlık alabilecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları