İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara program süresinde 8 bin lira ödeme yapıyor. Annelere ise ayrıca aylık 400 lira bakım desteği var. İşsizleri işe yerleştirmek için seferber olan İŞKUR, meslek eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğreniyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 30-50 lira ödeniyor.
İŞKUR'dan meslek öğrenen gençlere 8 bin TL! Annelere de aylık 400 TL bakım desteği...04.03.2019 10:30
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