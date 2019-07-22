İŞKUR’dan istihdama dev katkı! 150 bin kişi daha... 22.07.2019 22:39

Türkiye İş Kurumu 2019 yılında performansını artırdı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 150 bin kişiden daha fazla işe yerleştirildi. En çok işe yerleştirme yapılan il ise 179 bin ile İstanbul oldu.