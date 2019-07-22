Haberler Web TV İŞKUR’dan istihdama dev katkı! 150 bin kişi daha...

İŞKUR’dan istihdama dev katkı! 150 bin kişi daha...

22.07.2019 22:39

Türkiye İş Kurumu 2019 yılında performansını artırdı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 150 bin kişiden daha fazla işe yerleştirildi. En çok işe yerleştirme yapılan il ise 179 bin ile İstanbul oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları