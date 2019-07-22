Türkiye İş Kurumu 2019 yılında performansını artırdı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 150 bin kişiden daha fazla işe yerleştirildi. En çok işe yerleştirme yapılan il ise 179 bin ile İstanbul oldu.
İŞKUR’dan istihdama dev katkı! 150 bin kişi daha...22.07.2019 22:39
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