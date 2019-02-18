İŞKUR'dan işsizlere müjde! İşsizlere işbaşı eğitim programı ile 3 bin TL maaş... İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır?İşte İŞKUR destek programı detayları... 18.02.2019 18:28

İŞKUR'dan yeni destek... İşsiz kalanlara İŞKUR tarafından 8 başlık altında yeni destek sağlanıyor. Bu desteklerden birisi 'işbaşı eğitim' programı. Bu programa katılan işsizlere ayda bin 10 TL maaş alıyor. Eğer bu işçi aynı zamanda 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alıyorsa bu maaşı kesilmeyecek ve işbaşı eğitim programıyla birlikte eline geçen net ücret 3 bin TL'yi geçecek. İşsizlere yeni destek paketinde neler var? 'işbaşı eğitim' programına nereye ve nasıl başvuru yapılır? İŞKUR desteğinin şartlar nelerdir? İşbaşı eğitim programına başvuruda yaş sınırı var mı? İşte İŞKUR desteğinin tüm detayları...