Haberler Web TV İŞKUR'da 54 bin işçi aranıyor

İŞKUR'da 54 bin işçi aranıyor

02.04.2019 10:05

İlk 3 ayda yaklaşık 300 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR’da 54 bin açık iş bulunuyor. Özellikle turizme yönelik eleman alımı hız kazanmış durumda.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları