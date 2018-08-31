Yol Durumu

İŞKUR 77 bin 221 acil eleman aranıyor

31 Ağustos 2018, Cuma

İş arayanlar dikkat! Özel sektörün İŞKUR'da verdiği güncel 77 bin 221 iş ilanı acil başvurulmayı bekliyor. Geçen yıl istihdam rekoru kıran İŞKUR, iş arayanların umut kapısı olmaya devam ediyor.

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