İŞKUR 77 bin 221 acil eleman aranıyor

İş arayanlar dikkat! Özel sektörün İŞKUR'da verdiği güncel 77 bin 221 iş ilanı acil başvurulmayı bekliyor. Geçen yıl istihdam rekoru kıran İŞKUR, iş arayanların umut kapısı olmaya devam ediyor.
İŞKUR 77 bin 221 acil eleman aranıyor31 Ağustos 2018, Cuma
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