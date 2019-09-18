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İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp iddiası! İşte korkunç anın kamera görüntüleri

18.09.2019 23:42

Antalya’da, işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.’nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.


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