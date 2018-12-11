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İşitme engelli öğrenciye öğretmeden dayak iddiası...İşitme engelli öğrencinin dayak yediği anlar kamerada

11 Aralık 2018, Salı

Antalya’da bir ilkokul öğretmeni, iddiaya göre kavga ettiği gerekçesiyle yüzde 62 işitme engelli 3'üncü sınıf öğrencisine tokat attı. Dayak olayının ardından küçük çocuk okula gitmek istemezken, baba öğretmenden şikayetçi oldu.


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