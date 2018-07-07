IŞIN Lazer Silahı gövde gösterisi yaptı

TSK için geliştirilen IŞIN Lazer Silahı, 500 metreden 22 mm'lik gemi zırh çeliğini başarıyla tahrip etti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, IŞIN Lazer Silahı'nın klibini paylaştı.
IŞIN Lazer Silahı gövde gösterisi yaptı05 Temmuz 2018, Perşembe
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