Yol Durumu

IŞIN Lazer Silahı gövde gösterisi yaptı

05 Temmuz 2018, Perşembe

TSK için geliştirilen IŞIN Lazer Silahı, 500 metreden 22 mm'lik gemi zırh çeliğini başarıyla tahrip etti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, IŞIN Lazer Silahı'nın klibini paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları