Işıl Reçber: Rüştü kıskançtır eşimin kırmızı çizgilerini bilirim! Modern evlilikleri sevmem 01.05.2019 12:51

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Işıl Reçber, a Plus’a konuştu. Işıl Reçber, ''Rüştü gibi başarılı bir sporcunun huzurunu sağlamak kolay olmadı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada futbolcu eşleri rahat yaşıyor. Modernleştirilmiş evlilikleri sevmem. Rüştü bana göre biraz daha kıskançtır. Eşimin kırmızı çizgilerini bilirim, bir şeyi yapma diyorsa yapmam, hayat arkadaşımı üzmem'' dedi.