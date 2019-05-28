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İşçiye bayramı zehir ettiler! CHP'li Zeydan Karalar bin 750 işçiyi işten atıyor | Video

28.05.2019 19:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “CHP’li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak” yalanı bir bir ortaya çıkıyor. İzmir Menemen ve Bolu’da yaşanan işçi kıyımlarının ardından şimdi de Adana Büyükşehir Belediyesi bir skandala imza attı. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ilk icraatı işçi kıyımı oldu. Ramazan bayramı öncesi bin 750 kişinin işten çıkarılması için talimat verildi.


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