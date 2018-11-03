Haberler Web TV İşçinin şoke eden hareketi!

İşçinin şoke eden hareketi!

03 Kasım 2018, Cumartesi

İşçinin inanılmaz yeteneği ağızları açık bıraktı. Yaptığı dans herkesi şaşkına çevirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları