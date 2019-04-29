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İşçileri taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 12 yaralı

29.04.2019 11:36

Bolu'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.


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