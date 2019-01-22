İşçilere vergi iadesi müjdesi! 160 milyon TL...

Son dakika gelişmesine göre, tazminatlardan kesilen gelir vergisi işçilere geri iade edilecek. Yasa düzenlemesi geriye dönük olarak da işleyecek. Şu ana kadar 160 milyon TL tutarında vergi iadesi işçilere verilmesi kesinleşti. Peki anlaşmalı olacak iş yerinde ayrılanlar tazminatlarından kesilen vergi iadesini nasıl alacak? Nasıl başvuru yapılır? Ayrıntıları A Haber muhabir Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.
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