İşçilerden CHP'li belediyeye karşı hukuk zaferi |Video 29.07.2019 18:40

CHP'li Gaziantep Araban Belediyesi haksız yere 27 kişinin işine son vermişti. Mağdur olan işçiler ise belediye dava açtı. Dava sonuçlandı ve 6 kişi işe iade hakkı kazandı. Peki bu karar 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen ve haksız yere işlerinden çıkartılan işçiler için emsal niteliği taşır mı?