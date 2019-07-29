İşçilerden CHP'li belediyeye karşı hukuk zaferi |Video

CHP'li Gaziantep Araban Belediyesi haksız yere 27 kişinin işine son vermişti. Mağdur olan işçiler ise belediye dava açtı. Dava sonuçlandı ve 6 kişi işe iade hakkı kazandı. Peki bu karar 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen ve haksız yere işlerinden çıkartılan işçiler için emsal niteliği taşır mı?
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