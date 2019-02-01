İşçiler Kadıköy Belediye binasını bastı 31 Ocak 2019, Perşembe

CHP'de yaşanan aday depreminin artçıları devam ediyor. Krizin son adresi İstanbul Kadıköy oldu. Bu kez, CHP'nin 2014 yerel seçiminde yüzde 72 ile kazandığı Kadıköy Belediyesi'nin işçileri ayaklandı.