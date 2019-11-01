İşçi alarak istihdam sağlayana ucuz kredi! 01.11.2019 11:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Kamu bankaları işçi alan işletmelere ucuz maliyetli, uzun vadeli kredi sağlayacak. Ticari kredilerin faizleri de 2 puan inerek, Nisan 2014’ten bu yanaki en düşük seviyeye çekilecek. İşsizliği azaltmak için kamu bankaları 4 sektörde kredi paketini devreye alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

Ağustostaki kur saldırısının ardından uygulanan politikalarla enflasyonu ve faizleri düşüren, cari fazla veren Türkiye, şimdi de işsizliği azaltmak için harekete geçti. "Türkiye için Değişim Başlıyor" programıyla adım adım Anadolu'yu dolaşacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, projenin ilk durağı olan Malatya'da iş dünyasına iki müjde verdi.

Buna göre, işsizliği azaltmak için kamu bankaları 4 sektörde kredi paketini devreye alıyor. İmalat sanayi, hizmet, konut ve yurtdışı müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere, ilave istihdam sağlamaları koşuluyla 2 yıla kadar ana para ödemesiz, 5 yıl vadeyle kredi kullandırılacak. Kurumsal ticari krediler için de bugünden itibaren faizler şirketlerin reyting oranlarına göre 2 puan inerek yüzde 11-13.5 aralığına çekiliyor. Böylece ticari kredi faizleri Nisan 2014'ten bu yanaki en düşük seviyeyi görecek. Kamu bankaları daha önce yüzde 13-15.5 aralığında kurumsal kredi faizi uyguluyorlardı.

Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Albayrak, ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirterek, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'ın müjdesini verdiği kredi paketinin detaylarını, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklamayla duyurdu. En az ilave 5 işçi alana, 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli işletme kredisi kullandırılacak. Kredi kullanan şirketler, istihdam artışlarını kredi vadesi boyunca korumak zorunda... İşte detaylar...



İMALAT SANAYİ



KREDİ TUTARI

Tekstil/Konfeksiyon: 100 bin TL'ye kadar

Diğer imalat sanayi: 200 bin TL'ye kadar



GERİ ÖDEME VADESİ

1 yılı ödemesiz, 5 yıl



FAİZ

TÜFE+2 ya da sabit % 12



ŞART

En az 10 kişi çalıştıran, istihdamını en az 5 kişi artıracak şirketler



HİZMET SEKTÖRÜ



KREDİ TUTARI

Turizm: 50 bin TL'ye kadar

Temizlik/güvenlik: 5 bin TL'ye kadar

Çağrı merkezi: 20 bin TL'ye kadar

IT/Yazılım: 100 bin TL'ye kadar



GERİ ÖDEME VADESI

1 yılı ödemesiz, 5 yıl



FAİZ

TÜFE+2 ya da sabit % 12



ŞART

En az 10 kişi çalıştıran, istihdamını en az 5 kişi artıracak şirketler



YURTDIŞI MÜTEAHHİTLER



KREDİ TUTARI

Şirketlere yurtdışında kazandığı ihale tutarının yüzde 5'ine kadar



GERİ ÖDEME VADESİ

Proje vadesiyle uyumlu olacak



ŞART

Projede istihdamın yüzde 75'inden fazlasının Türkiye'den sağlanması koşuluyla verilecek.



İNŞAAT KREDİ TUTARI

Bitmemiş projelerin tamamlanma tutarı kadar



GERİ ÖDEME VADESİ

2 yıla kadar ödemesiz, 5 yıl



FAİZ

TÜFE+3.5 veya sabit % 14



ŞART

İstihdam kaybının önüne geçilecek.