İşadamı Murat Gezer, Mina Başaran’ın anısını sanatla yaşatıyor. Genç adam, aşkıyla anılarından yola çıkıp Fırat Engin’e ‘Bellek Frekansları’ adlı bir tablo yaptırdı.
İşadamı Murat Gezer, Mina Başaran’ın anısını yaptırdığı tabloda yaşatıyor03.04.2019 09:58
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- İşadamı Murat Gezer, Mina Başaran’ın anısını yaptırdığı tabloda yaşatıyor
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