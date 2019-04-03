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İşadamı Murat Gezer, Mina Başaran’ın anısını yaptırdığı tabloda yaşatıyor

03.04.2019 09:58

İşadamı Murat Gezer, Mina Başaran’ın anısını sanatla yaşatıyor. Genç adam, aşkıyla anılarından yola çıkıp Fırat Engin’e ‘Bellek Frekansları’ adlı bir tablo yaptırdı.


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