İş kuran gençler çift koldan destekleniyor. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor.
İş kuran gençlere destek! 10 bin 592 lira...27.03.2019 10:01
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