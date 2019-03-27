İş kuran gençlere destek! 10 bin 592 lira... 27.03.2019 10:01

İş kuran gençler çift koldan destekleniyor. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor.