Haberler Web TV İş kuran gençlere destek! 10 bin 592 lira...

İş kuran gençlere destek! 10 bin 592 lira...

27.03.2019 10:01

İş kuran gençler çift koldan destekleniyor. 3 yıl vergi desteği sağlanan gençlerin, 1 yıl boyunca da 10 bin 592 liralık primi devlet tarafından ödeniyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları