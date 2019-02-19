İş kuran gence çifte destek! 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira! 19.02.2019 10:07

İlk defa iş kuran gençlere 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanıyor. Gençler 3 yılda vergi ödemeden çalışıyor. İş hayatına atılan gençlere devletten çifte destek var. Girişimci gençlere yıllık 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, 3 yıl da vergi muafiyeti var. İlk defa kendisine ait bir işyeri açarak SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanıyor.