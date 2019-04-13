Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı. Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar13.04.2019 20:41
- Margaritis Schinas'tan Türkiye'nin ekonomik atılımlarına övgü
- İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar
- Dehşeti yaşadılar! Her şey bir anda oldu
- Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar
- Can Bartu'nun cenaze töreninde siyasi şov!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD ziyareti kimleri neden rahatsız etti?
- Saadet Partisi milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan Çamlıca Camii'ne skandal benzetme
- Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı
- Yatırımcıların Türkiye'ye güveni kimleri rahatsız etti! İşte saldırının sebepleri ve o karanlık odakların amaçları
- Millet İttifakı mazlumlara neden nefret kusuyor?
- CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin "MHP'liler İlçe Yüksek Kurulu'na saldırıyor" provokasyonu elinde patladı!
- Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.