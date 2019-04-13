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İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar

13.04.2019 20:41

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı. Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.


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