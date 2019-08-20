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İrlanda’da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı!

20.08.2019 22:24

İrlanda’da 14 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğu, sokakta yürüdüğü esnada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çocuğu yerde tekmelerken, başörtüsünü çıkarıp yumurta attı. O anları, saldırıya uğrayan kız çocuğu kaydetti.


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