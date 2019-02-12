İrfan Değirmenci'den tanzim satış noktasında provokasyon! Halk böyle tepki gösterdi 12.02.2019 12:50

İrfan Değirmenci, provokasyon için gittiği tanzim satış noktasında vatandaşlardan gerekli cevabı aldı. "Türkiye neden bu duruma geldi" diye soran Değirmenci'ye, "Bazı geri kafalıların yüzünden bu duruma geldi. Devlete provokasyon yapmak için fiyatları yükseltenler yüzünden bu hale geldi. O terbiyesizler yüzünden bu hale geldi." diyerek yanıt verdiler. Vatandaşlardan biri de "Bir takım malzeme çıktı herhalde. Çekmende sebep ne? Kimsenin hakkı yok burda çekmeye. İki tüp için 100 gün yattım ben. Defol git şurdan." diyerek tepki gösterdi.