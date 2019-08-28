İrem Derici'nin hayranı başına bela oldu! "İneklerimi satıp geldim" 28.08.2019 09:53

İrem Derici’nin evine zorla girmeye çalışan sapık yakalandı. “İrem için ineklerimi satıp İstanbul’a geldim” diyen zanlı, şarkıcıya 50 metreden fazla yaklaşmama şartıyla serbest bırakıldı...

İREM Derici'nin Harbiye'de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı Erol K. (33), ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Gözyaşları içinde polise ifade veren Derici, şahıstan şikayetçi oldu. Cinsel saldırı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Erol K. bekar olduğunu ve çiftilik yaptığını belirterek, "Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. İrem Derici ile tanışmak için köydeki ineklerimi satıp İstanbul'a geldim" dedi. Mahkeme K.'yi Derici'nin evine 50 metreden fazla yaklaşmama şartı ve adli kontrol uygulaması kaydıyla serbest bıraktı. Ünlü şarkıcının avukatı Ayşegül Mermer, "Caydırıcı kararların verilmesi için İrem Derici'nin telafasi mümkün olmayan zarara mı uğraması gerekiyor" dedi.

SAPIK TEKRAR MAHALLEME GELDİ

İREM Derici, "Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim. Ve bugün (dün) salınan sapık 3 saat sonra tekrar mahalleme geldi" dedi.



Elinde bir buket çiçekle Derici'nin kapısına dayanan Erol K. serbest bırakıldı.

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