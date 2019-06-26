İranlı Messi hakkında şoke eden iddia! 23 kadınla... 26.06.2019 12:42

Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi'nin ikizi olarak tanınan İranlı Reza Parastesh'in bu benzerliği kullanarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi.

İran'da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.

Insolite TV'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh,, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişki kurdu.

Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.

Messi'ye olan benzerliği ilk kez babası tarafından fark edilen Parastesh, zamanla benzerliği kendisi de kabullenmişti.

Messi gibi sakal da bırakan ve arasının açık olduğu futbol konusundaki yeteneklerini geliştirmeye çalışan Parastesh, Barcelona forması giydiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca kısa sürede dünya çapında 'İranlı Messi' olarak tanınmaya başlanmıştı.

Messi benzerleriğine ve insanların ilgisine çabuk alışan Reza, saç ve sakal traşını da Arjantinli yıldız gibi yapıyor.

Ücret karşılığı röportajlar veren İranlı Messi, modellik teklifleri de aldığını söylüyor.

Öyle ki bazı büyük haber ajansları da yayınladıkları haberlerinde yanlışlıkla Messi yerine İranlı gencin fotoğrafını kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Arjantinli yıldız Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken İranlı genç Reza Parastesh, trafikte yoğun fotoğraf istekleriyle karşılaşırken polis kaosu durdurmak için 'İranlı Messi'nin aracını çekmek zorunda kaldı, genç adamı da karakola götürmüştü.

'BU GECE EVE GELME!'

Reza'nın babası, Messi'nin 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'in 91. dakikada attığı golle İran'ı kupadan elemesinin ardından "Bu gece eve gelme! Neden İran'a gol attın?" diyerek takılmış.