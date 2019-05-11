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İran'ın 'Bir füze ile yok olur' tehdidinin ardından uçan kaleler Katar'a indi!

11.05.2019 12:33

ABD'nin İran tehdidini gerekçe göstererek Ortadoğu'ya takviye amacıyla gönderdiği uçan kale lakaplı B-52 savaş uçakları dün Katar'da bulunan üsse geldi. İran ise Körfez’e doğru yolda olan Amerikan uçak gemisi için “Milyarlarca dolarlık filo bir füze ile yok olur” tehdidinde bulundu.


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