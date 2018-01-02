İran'da göstericiler kamu binalarına saldırdı

İran'ın dini lideri Hameney: "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için para silah ve ajanları kullanıyorlar" açıklamasında bulundu.
İran'ın dini lideri Hameney: "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için para silah ve ajanları kullanıyorlar" açıklamasında bulundu.
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