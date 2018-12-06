İran'da düşen jetin pilotu melike kuvvet'in ağlatan videosu

İran'da 11 Mart tarihinde düşen iş jetinde yaşamını yitiren pilotlardan Melike Kuvvet'in Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı.
İran'da düşen jetin pilotu melike kuvvet'in ağlatan videosu06 Aralık 2018, Perşembe
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