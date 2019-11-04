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İran’da ABD Büyükelçiliği'nin işgalinin 40. yıl dönümü kutlandı

04.11.2019 23:24

İran'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin işgalinin 40. yıl dönümü eski ABD Büyükelçiliği önünde kutlandı. İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran İslam Devrimi'nden sonra 4 Kasım 1979'da işgal edilmişti. Silahlı gruplar tarafından işgal edilen ABD Büyükelçiliği, 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tutmuştu.


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