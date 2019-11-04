İran’da ABD Büyükelçiliği'nin işgalinin 40. yıl dönümü kutlandı

İran'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin işgalinin 40. yıl dönümü eski ABD Büyükelçiliği önünde kutlandı. İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran İslam Devrimi'nden sonra 4 Kasım 1979'da işgal edilmişti. Silahlı gruplar tarafından işgal edilen ABD Büyükelçiliği, 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tutmuştu.
İran’da ABD Büyükelçiliği'nin işgalinin 40. yıl dönümü kutlandı04.11.2019 23:24
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