Haberler Web TV İran ile ABD arasında gerilim tırmanıyor!

İran ile ABD arasında gerilim tırmanıyor!

16.05.2019 07:42

Son 30 yılda savaş, işgal ve terör eylemiyle yıkılan Irak, ABD-İran çatışmasında da cephe oluyor. İran, kendisine bağlı Haşdi Şabi milislerine ABD hedeflerine saldırı için hazırlık yapmaları talimatını verdi. Washington ise Irak’taki diplomatik temsilcilerini boşaltırken, ABD vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.


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