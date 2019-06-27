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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a uyarı: Savaş kısa sürmez

27.06.2019 22:07

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten, Washington yönetimine sert tepki geldi. Zarif, Washington yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.


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