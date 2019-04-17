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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Esed ile görüştüm raporu Erdoğan'a sunacağım

17.04.2019 13:27

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'de Esed ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım" dedi.


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