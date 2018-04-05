Yol Durumu

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Külliye'de

04 Nisan 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları