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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği

02.04.2019 09:48

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'deki seçimlerin başarılı geçmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.


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