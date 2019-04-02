İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'deki seçimlerin başarılı geçmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği02.04.2019 09:48
- Altın fiyatları son dakika! 2 Nisan Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları
- Dolar son dakika! 2 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Döviz kurları
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Nisan 2019 hava durumu
- İŞKUR'da 54 bin işçi aranıyor
- Emekliye 215 TL ek ödeme | Hangi emeklinin maaşı ne kadar artacak?
- Milyonları ilgilendiriyor! Ekonomide yeni dönem başlıyor
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği
- Üsküdar'da korkutan yangın
- Miraç Kandili gecesi neler yapılmalı? - Miraç Kandil'inde nasıl dua edilir namazı kaç rekat?
- AK Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili kritik açıklama: Uyumsuzluklar var, itiraz yapılacak!
- Antalya Kepez'de çöpten AK Parti oyları çıktı
- Antalya Kepez'de çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.