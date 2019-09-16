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İran BAE'ye giden tankere el koydu (Video)

16.09.2019 17:03

Son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 250 bin litre petrol kaçırdığı suçlamasıyla bir tankere el koydu.


İran, Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koyduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı.

İran medyasındaki haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tekne dün Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonuldu.

Teknenin BAE'ye doğru yol alırken Basra Körfezi'nde alıkonulduğu, içindeki 11 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtildi.

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