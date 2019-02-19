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Irak’tan gazeteci Mevlüt Yüksel’e giriş yasağı!

19.02.2019 12:04

TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü ve Ahaber Tv, YAZ BOZ Pogramı yapımcısı Mevlüt Yüksel’i 14 Şubat günü Erbil Havalimanı’ndan içeriye alınmadı. Mevlüt Yüksel’in Irak’a sokulmamasının nedeni,Kerkük’de Türkmenlerle ilgili yaptığı haberler, bölücü terör örgütü PKK’nın Kerkük’deki faaliyetleri ve son olarak, Kerkük Kapalı Çarşısı’nın sabotaj sonucu yakılması haberleri olduğu ortaya çıktı.


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