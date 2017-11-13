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Irak'taki deprem Türkiye'yi nasıl etkiler?

13 Kasım 2017, Pazartesi
Prof.Dr.Erdinç Yiğitbaş, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yiğitbaş, depremin artçıları olacağını belirtirken söz konusu deprem kuşağının Türkiye'den de geçtiğini belirtti.
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