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Irak'taki deprem Türkiye'yi böyle vurdu

13 Kasım 2017, Pazartesi
Irak Süleymaniye'de meydana gelen 7.2'lik deprem Türkiye'den de hissedildi. Özellikle Doğu bölgesindeki iller sallanırken, Hakkari'de kahvede oturan vatandaşların kaçışması kameralara böyle yansıdı.
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